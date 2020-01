Zaza-Sampdoria, blucerchiati in pressing: il Toro lavora sull'uscita - Toro.it

Poco più di un giorno per portare a termine l’operazione. Al Torino Zaza ha poco spazio, la Sampdoria potrebbe garantirgli un posto nell’undici titolare

Poco più di 24 ore, poi la sessione invernale chiuderà. Ed è in questo arco di tempo che il Torino proverà a piazzare un’altra operazione in uscita dopo quella che ha portato Bonifazi alla Spal e le due che (non c’è ancora l’ufficialità) che porteranno invece a Genova sponda rossoblù sia Falque che Parigini. L’interesse del Villareal, quelli in Italia sia della Spal che per ultimo della Sampdoria. Proprio i blucerchiati nella giornata di ieri hanno alzato il livello di pressing nei confronti della punta. Zaza al Toro non ha lo spazio che vorrebbe, Mazzarri lo considera solo un’alternativa a Belotti ed è il motivo per cui la dirigenza granata sta cercando di trovare una soluzione che accontenti le parti.

Zaza, il pressing della Samp: il Toro deve decidere

Sampdoria che si è messa in coda, provando a convincere il giocatore della bontà del progetto e sopratutto della possibilità di tornare a giocare con continuità e imbastendo dei discorsi anche con la dirigenza granata.

Quella del prestito con obbligo di riscatto a fine stagione sembra la strada maggiormente percorribile o meglio è quello che il Toro vorrebbe assicurarsi per completare così questa operazione fra pochi mesi.

Sullo sfondo restano comunque altre opzioni: come quella del Villareal, la squadra che nei giorni scorsi aveva sondato il terreno con i granata per arrivare all’attaccante.