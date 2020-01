Calciomercato Torino / La doppia trattativa, in entrata e in uscita: Zaza piace a Villareal e Sampdoria. E i granata spingono per Favilli

Le mosse dei giorni roventi. Quarantotto ore (meno, a dirla tutta) a disposizione del Torino per chiudere il fronte più caldo del momento, quello dell’attacco. Simone Zaza potrebbe salutare da qui al 31 gennaio. L’attaccante, attualmente ai box per un piccolo problema muscolare, ha una proposta dal Villareal ed è stato cercato anche dalla Spal – che rischiava di perdere subito Petagna, pericolo ora scongiurato. Ma nelle ultime ore si è fatta avanti la Sampdoria. Il club di Ferrero, che aveva tentato il lucano nell’estate in cui poi scelse il Toro, ha mostrato un concreto interesse.

Calciomercato: Favilli-Torino per sostituire Zaza

Per tutto questo, Cairo e Bava sono al lavoro per assicurarsi un rimpiazzo. Un profilo giovane, che possa accettare il ruolo di vice-Belotti e che non richieda un investimento economico ingente. Si spiegano così i contatti con il Genoa per Andrea Favilli, nati anche grazie alle trattative per Falque e Parigini (prossimi rossoblu).

Nel pomeriggio i vertici granata hanno incontrato l’agente dell’attaccante classe 1997 per mettere le basi di un discorso che potrebbe farsi fitto in caso di partenza di Zaza (e, bene ribadirlo, solo in quel caso). E hanno raccolto una prima disponibilità al trasferimento. Servirà fare presto, però: il conto alla rovescia è partito. Il mercato del Toro si può chiudere con un cambio di attaccanti, sempre che il puzzle si completi senza intoppi.