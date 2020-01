Calciomercato Torino, seguito Favilli per l'attacco - Toro.it

Piace Favilli del Genoa in caso di partenza di Zaza. I granata hanno cercato anche Scamacca e Pinamonti, ma il prezzo…

Premessa: il Torino rischia di perdere Simone Zaza in queste ultime ore di calciomercato. Come si scriveva sulle pagine di Toro.it, l’attaccante lucano si sta guardando attorno – attraverso il suo entourage – e non è da escludere che riesca a trovare una sistemazione soddisfacente di qui ai prossimi due giorni, con il Villareal in pole position. Per questo il club granata si sta cautelando da alcune settimane e ha allacciato i contatti per diversi profili che possano sostituire il numero 11 nel ruolo di vice-Belotti. Quello attualmente più caldo è Andrea Favilli, prima punta classe 1997 che al Toro ha fatto male (relativamente) in Coppa Italia, con il gol del momentaneo vantaggio rossoblu nella sfida dello scorso 9 gennaio, poi vinta ai rigori dall’undici di Mazzarri.

Favilli-Torino, è la pista in caso di addio di Zaza

Il centravanti è al Grifone in prestito con obbligo di riscatto dalla Juventus, ma potrebbe salutare a gennaio vista la nutrita concorrenza di cui si è circondato negli ultimi giorni (sono ormai definiti gli arrivi di Falque e Parigini, ma anche quello di Iturbe).

La pista è concreta. Ma non è stata l’unica. Come detto i granata hanno effettuato diversi sondaggi per coprire un’eventuale partenza di Zaza. Due su tutti: Scamacca e Pinamonti. Ma per entrambi c’è lo stesso ostacolo, il prezzo del cartellino. Giudicato troppo alto dal club di Cairo.