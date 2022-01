Il calciomercato del Torino FC nel gennaio 2022, le ultimissime: tutte le trattative della società granata in entrata e in uscita

Completare l’opera solamente iniziata in estate: è questa la mission di Davide Vagnati nel mercato di riparazione del Torino. Il direttore tecnico del Torino non sarà chiamato solamente a cercare rinforzi in mezzo al campo e sulla trequarti (giocatori di qualità ma anche di quantità, possibilmente giovani e che abbiano ancora margini di crescita) ma dovrà anche sfoltire la rosa, cedere quei giocatori che non rientrano più nel progetto di Ivan Juric e che hanno ingaggi importanti, come vari Izzo, Baselli, Rincon, Verdi e Zaza.

Calciomercato Torino 2021/2022: trattative, acquisti e cessioni

ARRIVI

Trattative: Amrabat (c, Fiorentina), Miranchuk (c, Atalanta), Orsolini (a, Bologna)

Acquisti: nessuno

PARTENZE

Trattative: Baselli (c, Cagliari, Genoa), Belotti (a, Toronto), Izzo (d, Cagliari, Genoa), Rincon (c, Genoa, Internacional di Porto Alegre), Verdi (a, Bologna)

Cessioni: nessuna

ROSA ATTUALE

Portieri: Etrit Berisha, Luca Gemello, Razvan Sava, Vanja Milinkovic-Savic.

Difensori: Ola Aina, Cristian Ansaldi, Gleison Bremer, Alessandro Buongiorno, Koffi Djidji, Armando Izzo, Ricardo Rodriguez, Wilfried Singo, Mergim Vojvoda, David Zima.

Centrocampisti: Daniele Baselli, Karol Linetty, Ben Kone, Sasa Lukic, Rolando Mandragora, Tommaso Pobega, Dennis Praet, Tomas Rincon.

Attaccanti: Andrea Belotti, Josip Brekalo, Simone Edera, Magnus Warming, Marko Pjaca, Antonio Sanabria, Simone Verdi, Simone Zaza.

Allenatore: Ivan Juric