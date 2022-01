Calciomercato Torino / Niente Cagliari per Izzo. Zaza è stato proposto alla Lazio, ma senza successo. Entrambi restano con Juric

C’è chi viene e c’è chi va, ma anche chi resta. Izzo e Zaza rientrano in quest’ultima categoria. Entrambi sul mercato da inizio sessione, non hanno infatti trovato una destinazione convincente. Il difensore granata, finito nel mirino del Cagliari di Mazzarri, non ha però visto andare a buon fine l’affare. L’ex Sassuolo ha ricevuto qualche timido interessamento da parte di Venezia e Genoa, ma senza offerte concrete. Nelle ultime ore, il Toro lo ha proposto anche alla Lazio, ma la trattativa non è entrato nel vivo. Il granata sarà perciò ancora il colore di entrambi, anche se lo spazio scarseggia.

Izzo e Zaza fuori dalle rotazioni di Juric

Juric non è infatti convinto dai due profili, impiegati poco nel corso di questa prima parte di stagione. Izzo non è mai entrato a pieno regime nelle rotazioni del croato, che gli ha preferito le alternative anche in emergenza. Zaza invece, a differenza del compagno, ha avuto qualche chance in più, diventando un’alternativa sul fronte offensivo, ma non ha saputo sfruttarle a pieno. È perciò stato messo da parte definitivamente. La situazione resta complicata.