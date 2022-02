Calciomercato Torino / Gli 8,5 milioni per Ricci e i 6,5 per Pellegri si sono aggiunti a quelli per i riscatti di Praet, Brekalo, Pjaca e Mandragora

Il Torino, dopo il calciomercato di gennaio 2022, aggiunge altri due post-it nella bacheca dei “pagherò”. Samuele Ricci, il grande colpo della sessione invernale, è infatti arrivato in prestito oneroso con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Cosa significa? Che, nel giugno prossimo, il Torino dovrà iniziare a versare nelle casse dell’Empoli gli 8,5 milioni pattuiti per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore sotto la Mole. Una bella cifra. Il club di Cairo potrà invece scegliere se riscattare o meno Pietro Pellegri, il primo acquisto d’inverno, arrivato in prestito con diritto dal Monaco: acquistarlo costerebbe 6,5 milioni. Già così, la spesa per giugno parte da una base di 15 milioni. Difficilmente, invece, verrà esercitato il riscatto di Fares di circa 6 milioni, arrivato con la stessa formula di Pellegri ma infortunatosi gravemente al secondo allenamento. A fine stagione tornerà alla Lazio, poi si vedrà.

I riscatti pattuiti, tra gennaio e l’estate

Ma non è finita qui, perché in estate andrà riscattato obbligatoriamente Mandragora dalla Juventus per 9 milioni di euro (più uno di bonus). E poi il Torino dovrà prendere tre decisioni fondamentali: chi tenere – anche tutti è una risposta possibile – tra Praet, Brekalo e Pjaca. Il belga costa 15 milioni, l’ex Wolfsburg 11 milioni – e, per lui, il Toro sembra già abbastanza convinto di procedere con il riscatto -, mentre per l’altro croato servirebbero 7 milioni. Il totale delle spese in ballo è di 57 milioni. Una cifra importante, per indirizzare il futuro del Torino.