Dopo Pellegri arriva nel capoluogo piemontese anche Samuele Ricci, che ieri ha sostenuto le visite mediche

Arriva dall’Empoli in prestito il mediano classe 2001 Samuele Ricci: ora è ufficiale. Con il suo arrivo è probabile che scenda ancora il minutaggio di Pobega, che essendo in prestito secco, a fine stagione lascerà i granata. Il 20enne Italiano difficilmente troverà spazio subito, chiuso da due pilastri intoccabili di Juric come Lukic e Mandragora; tuttavia potrebbe essere un buon acquisto per il futuro, ma anche per il presente. Infatti nella prima metà di stagione era un titolare inamovibile dell’Empoli (21 partite disputate). Ecco il comunicato: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Empoli Football Club, a titolo temporaneo con obbligo – al verificarsi di determinate condizioni – per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuele Ricci”.