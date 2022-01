In Serbia l’affare viene dato per già concluso, i granata potrebbero assicurarsi le prestazioni del 18enne serbo

Uros Kabic, attaccante classe 2004, potrebbe arrivare nelle prossime ore per 2,5 milioni di euro. Secondo il giornale serbo Telegraf il 18enne è a un passo dal Torino. Il giovane talento serbo gioca come ala destra nel Vojvodina, ma oltre al suo ruolo naturale è in grado di giocare anche come trequartista o come ala sinistra. In queste ore, il club sta definendo gli ultimi dettagli: l’operazione non è chiusa, ma ben indirizzata.

Acquisto per il futuro

L’acquisto di Kabic sicuramente non sarebbe determinante per la stagione in corso, a meno che non ci siano clamorosi colpi di scena, tuttavia l’ala serba, che potrebbe inizialmente rinforzare la Primavera, facendo la spola con la prima squadra, è molto interessante e nelle prossime stagioni potrebbe gradualmente inserirsi e lottare per un posto da titolare. Nonostante i granata abbiano molti nomi di giocatori validi sulla trequarti il classe 2004 potrebbe, in futuro, costituire una risorsa preziosa per il Torino di Juric.