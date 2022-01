Il Torino vorrebbe cederlo, la Salernitana lo ha chiesto, ma Izzo non è convinto. Il Cagliari ci prova: Mazzarri può convincerlo

Izzo è evidentemente stato messo ai margini del progetto da Juric, che nel campionato in corso lo ha schierato appena quattro volte. In queste poche partite il difensore non ha convinto il tecnico granata che quindi ha smesso di utilizzarlo. Vagnati e Cairo stanno quindi cercando di cederlo nel mercato invernale, in modo da risparmiare sullo stipendio del 29enne italiano che attualmente guadagna 1,7 milioni di euro. Quello del difensore campano è uno degli stipendi più alti della rosa. Per questo la dirigenza avrebbe fretta di cedere il numero 5 granata. Sulle tracce del difensore c’è la Salernitana. Il club campano ha individuato in Izzo l’uomo giusto per cercare di ottenere la salvezza e, dopo l’acquisto di Simone Verdi, cerca nelle ultime ore di mercato di convincere anche il difensore granata a trasferirsi in Campania. La Salernitana avrebbe già un accordo di massima con il club torinese. Tuttavia, nonostante la nuova destinazione potrebbe offrigli un minutaggio superiore, Izzo finora non si è convinto. E nel frattempo i campani stanno chiudendo per Dragusin della Sampdoria.

Su Izzo c’è anche il Cagliari

Oltre alla Salernitana, anche il Cagliari sarebbe interessato ad assicurarsi le prestazioni del numero 5 granata. Anche il Cagliari lotta per la salvezza e sta cercando giocatori in grado di dare un contributo. Questa destinazione potrebbe essere più gradita al giocatore di proprietà del Torino, che in Sardegna ritroverebbe, oltre ad un minutaggio superiore, anche il suo ex-mister, Walter Mazzarri, che lo accoglierebbe volentieri e potrebbe avere un ruolo nel convincere l’ex Genoa. C’è poco tempo, ormai. Il mercato sta per chiudere e non c’è spazio per le indecisioni. Izzo deve decidere. E, se darà il suo ok, dovrà attendere che Toro e Cagliari trovino l’accordo per la formula e le cifre del trasferimento.