Calciomercato Torino / Contatti per tentare di chiudere l’operazione: Vagnati insiste per Federico Gatti del Frosinone

Nei pensieri del Torino, Federico Gatti sarebbe il colpo finale di un calciomercato giovane e ambizioso, che ha già portato in granata Pietro Pellegri e Samuele Ricci. La trattativa per il difensore centrale classe 1998 di proprietà del Frosinone è nel vivo da giorni. Per forza di cose, visto che alla fine del mercato mancano poche ore, i contatti tra le parti sono frenetici. E la fumata bianca non è più così lontana. Le resistenze dei ciociari sono state ammorbidite da una proposta al rialzo del Toro, che è pronto a spendere i 10 milioni richiesti (bonus compresi) pur di portare Gatti subito da Juric, senza aspettare l’estate.

Da Rivoli al Torino? Trattativa a buon punto

Entro questa sera, potrebbe arrivare l’accordo definitivo. Ma al momento filtra ottimismo. Gatti è un titolare inamovibile del Frosinone di Fabio Grosso. Nella stagione di Serie B, fin qui, ha totalizzato 18 presenze e 3 gol. E’ nato a Rivoli e arriva da una lunga gavetta nelle serie minori, dalle giovanili dell’Alessandria a Verbania e Pro Patria.