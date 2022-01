Calciomercato Torino / La società bianconera è vicinissima a chiudere la trattativa con il Frosinone per Federico Gatti

Federico Gatti lascerà Frosinone per arrivare a Torino ma, salvo colpi di scena, non vestirà la maglia granata ma quella bianconera della Juventus. Da tempo Davide Vagnati stava seguendo il difensore ed era anche riuscito a trovare l’accordo con il club ciociaro, tutto è però cambiato nelle ultime ore e il blitz della Juve ha ribaltato la situazione: ora è proprio il club di Andrea Agnelli a essere vicino a chiudere la trattativa e ad assicurarsi il difensore.

Calciomercato Torino: per Gatti la Juventus supera i granata

Vagnati spera però di riuscire ancora a riportare in vantaggio il Torino in questo vero e proprio derby di mercato e per questo ha ripreso immediatamente i contatti con il ds del Frosinone, Guido Angelozzi: le possibilità di riuscire a ribaltare nuovamente l’esito della trattativa non sono sembrano essere però molte. Se Gatti dovesse effettivamente trasferirsi alla Juventus, sarebbe una vera e propria beffa per il Toro che era riuscito a trovare un’intesa per il giocatore. Nelle prossime ore si saprà con certezza quale delle due società sarà riuscita ad aggiudicarsi questo derby di mercato.