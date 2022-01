Calciomercato Torino / Giampaolo chiede Linetty alla dirigenza, a complicare l’operazione è la disponibilità economica del club ligure

In questa finestra di mercato invernale il ds della Sampdoria aveva escluso un possibile ritorno di Linetty in maglia blucerchiata: “Non è alla nostra portata”, disse Faggiano il 25 gennaio. Tuttavia Giampaolo insiste ancora per averlo il prima possibile. Pagato 9 milioni dal Torino nella stagione 2020/21, il centrocampista polacco non è mai riuscito a lasciare il segno con la maglia granata. In questa stagione è stato messo ai margini del progetto da Ivan Juric; infatti le sue 13 presenze in questo campionato sono soprattutto dovute ai molti infortuni che hanno tenuto fermi dei giocatori granata ad inizio campionato (Pjaca, Brekalo e Praet). Finiti gli infortuni dei trequartisti granata però il numero 77 non ha più trovato spazio. Ma se l’allenatore blucerchiato lo chiede con tanta insistenza e i granata non lo ritengono un giocatore fondamentale cosa complica l’operazione? La risposta è: motivi economici. Il Torino ha speso ben 9 milioni per il giocatore, e vorrebbe cercare di rientrare, almeno in parte, in modo da non perdere troppi soldi. Per la Sampdoria sono cifre importanti e questo blocca la trattativa. Ma non solo! infatti c’è anche la questione dello stipendio, infatti il trequartista polacco guadagna 1,4 milioni e la dirigenza doriana non è del tutto convinta di voler sostenere tutte queste spese.

L’affare però non è impossibile: dipende tutto da Thorsby

Eppure, a poche ore dalla fine del mercato invernale, l’operazione non è tramontata. L’Ausburg in questa finestra di mercato ha puntato Thorsby e cerca di ottenerlo in prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni in caso la squadra riuscisse a salvarsi. In caso di partenza del norvegese si aprirebbe la strada per l’arrivo di Linetty alla Sampdoria, inoltre i granata riuscirebbero a risparmiare sul suo ingaggio, decisamente non basso. Nemmeno al trequartista polacco dispiacerebbe tornare in Liguria, dove sicuramente troverebbe più spazio che a Torino (chiuso da Brekalo, Pjaca e Praet). Il futuro di Karol Linetty dipenderà quindi in gran parte dall’operazione Thorsby. Manca poco alla fine del mercato, ma se la Sampdoria cedesse Thorsby, l’addio di Linetty potrebbe concretizzarsi.