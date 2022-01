Calciomercato Torino / Le ultime uscite, Seck e la scelta dopo la beffa Gatti: tutte le trattative del Toro nelle ultime ore prima del gong

“Mercato? A gennaio non faremo niente”. A risentirle oggi, le dichiarazioni di Juric sul mercato di gennaio del suo Torino, rilasciate attorno alla metà di dicembre, si rileggono quasi come un pungolo strategico per smuovere la sua dirigenza. Se questo era l’intento, allora l’allenatore ha raggiunto l’obiettivo. Il Toro si è mosso, nella sessione invernale. Come non accadeva da anni. E alla fine, ha subito anche la beffa. Resta però l’ultimo giorno. Quello in cui le sorprese – entro il gong delle 20 – sono sempre dietro l’angolo. Cosa aspettarsi dal Torino, in questo 31 gennaio 2022?

Beffa per Gatti. E ora?

Sembrava ben indirizzata ieri, la trattativa per Federico Gatti. E invece l’inserimento della Juventus ha stravolto tutto. Il difensore ha scelto i bianconeri. Il Toro, che contava di aver fatto il possibile per portarsi a casa il giocatore, ora dovrà scegliere se investire comunque nel ruolo o aspettare l’estate. Nel frattempo, Vagnati potrebbe fare un ultimo tentativo per Seck della Spal. Tra i giovani, invece, è attesa l’ufficialità dell’arrivo di Kabic, attaccante classe 2004 del Vojvodina: anche per lui, la trattativa è a un passo dalla fumata bianca, a meno di intoppi.

Izzo, attesa per il Cagliari. E Zaza…

Armando Izzo è il calciatore più vicino a lasciare il Toro. Dopo il pressing (a vuoto) della Salernitana, è rispuntato il Cagliari di Mazzarri. E’ da vedere se verranno trovati gli accordi entro la fine del mercato, altrimenti il centrale resterà ai margini della rosa. Lo stesso dicasi per Simone Zaza, che non ha trovato una sistemazione finora: il Toro spera che qualcosa si sblocchi in giornata. Sono loro, gli esuberi che restano ancora da piazzare: il club ha infatti già salutato Rincon, Baselli e Verdi. Una pista che potrebbe prendere quota, poi, è quella che coinvolge Linetty e la Sampdoria. Giampaolo vorrebbe il centrocampista polacco in blucerchiato, ma per sbloccare la trattativa occorrerà una quadra economica al momento difficile da raggiungere. Si vedrà.