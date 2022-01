Il dt del Torino ha parlato del futuro di Simone Zaza, a poche ore dalla chiusura del calciomercato invernale

“Per ora per Zaza non ci sono offerte concrete”: così il dt Vagnati a Sportface ha parlato dell’attaccante, uno degli ultimi due esuberi rimasti – l’altro è Izzo – da piazzare in questa sessione invernale. L’attaccante nelle ultime settimana è finito ai margini, tanto da essere sorpassato anche da Warming.