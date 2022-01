Calciomercato Torino / Dopo lo stop degli scorsi giorni, i due club stanno cercando di trovare l’accordo per il passaggio di Seck in granata

Tutto su Demba Seck. Lo stop degli scorsi giorni, a causa di una differenza minima tra quanto offerto dal Torino e quanto richiesto dalla Spal per il cartellino del giocatore (balla 1 milione di euro), non ha fatto naufragare la trattativa per l’attaccante senegalese: Davide Vagnati è infatti ora tornato a parlare con i dirigenti biancazzurri per cercare di raggiungere un’intesa e regalare a Ivan Juric un altro giovane rinforzo. Sulla buona riuscita dell’operazione filtra un cauto ottimismo, tanto che la Spal ha già avviato alcune trattative per trovare l’eventuale sostituto di Seck. Il giocatore nel frattempo ha lasciato Ferrara e si è messo in viaggio verso Milano, dove incontrerà proprio i dirigenti di Torino e Spal.