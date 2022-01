Calciomercato Torino / Izzo pronto a trasferirsi in Sardegna ma il Cagliari deve prima cedere Ceppitelli per fargli posto

Armando Izzo è sempre più vicino al Cagliari. Dopo aver rifiutato in estate il trasferimento in Sardegna, il difensore ha ora accettato la proposta dei rossoblù: decisiva la presenza in panchina di Walter Mazzarri, allenatore a cui è molto legato dai tempi del Napoli e con cui si è espresso ai suoi massimi livelli al Torino. Tutto fatto quindi per il passaggio di Izzo al Cagliari? No, perché il club sardo deve prima cedere Luca Ceppitelli e solo in caso di partenza del centrale proverà poi a chiudere per l’arrivo del centrale napoletano.

Calciomercato Torino: per Izzo la Salernitana si defila

Nel frattempo dalla corsa per Izzo si è defilata la Salernitana, che ha ufficializzato l’arrivo in prestito dalla Juventus di Radu Dragusin (nella prima parte di stagione ha giocato con la maglia della Sampdoria). Il club campano è sempre stato sullo sfondo nella trattativa e non è mai riuscito a convincere il difensore ad accettare il trasferimento alla corte di Stefano Colantuono.