Calciomercato Torino / Finora Vincenzo Millico non è riuscito a imporsi a Cosenza: se arriverà un’offerta potrà cambiare squadra

Quattordici presenze, la maggior parte delle quali partendo dalla panchina, e due gol segnati: sono questi i numeri della prima parte di stagione di Vincenzo Millico al Cosenza, squadra che è impegnata nella lotta per non retrocedere in serie C. In casa Torino si sperava che l’ex Primavera potesse giocare con maggiore continuità e per questo ora, insieme al Cosenza, si sta valutando la possibilità di terminare immediatamente il prestito: Millico non rientrerebbe comunque in granata, lascerebbe infatti la Calabria solamente nel caso in cui venisse trovato l’accordo per un altro prestito.