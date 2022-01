Calciomercato Torino / Vagnati ha trovato l’accordo con la Spal per il trasferimento a titolo definitivo di Demba Seck

Era nell’aria da tempo ma ora è arrivata la conferma: il Torino è pronto ad affondare l’ultimo colpo di mercato che porta il nome di Demba Seck. Il ds granata Davide Vagnati, al lavoro da qualche tempo per portare l’esterno d’attacco di origini senegalesi in granata, ha infatti trovato l’accordo con la Spal per un trasferimento a titolo definitivo sotto la Mole del giocatore. Il Toro pagherà agli estensi una cifra che si aggira attorno ai 5 milioni totali, comprensivi di bonus. Si aggiungerà così alla rosa di Juric.