Calciomercato Torino / Arriva a titolo definitivo il classe 2003 Sebastian Wade per la Primavera di Federico Coppitelli

Non solo la Prima squadra del Torino da rinforzare: colpo in arrivo anche per la Primavera di Coppitelli. Si tratta di Sebastian Wade, classe 2003 nato a Palma de Mallorca ma di nazionalità inglese e sudafricana. Il giovane terzino sinistro ex Villarreal è approdato sotto la Mole a titolo definitivo e verrà aggregato almeno inizialmente all’Under-19. Dotato di fisicità e velocità, può essere un valore aggiunto per la squadra di Coppitelli, che punta ai playoff. Il suo contratto è già stato depositato in Lega.