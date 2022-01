Demba Seck, esterno offensivo della Spal, è arrivato a Torino. Ha svolto le visite mediche al Centro di Medicina dello Sport

Poche ora alla chiusura del calciomercato invernale ed il Torino si affretta a mandare in porto ancora un colpo previsto. Demba Seck è infatti l’ultimo della lista di Vagnati. L’esterno offensivo della Spal si è trasferito a Torino a titolo definitivo per una cifra che si aggira attorno ai 5 milioni. Ha già raggiunto il capoluogo piemontese dove ha svolto le visite mediche al Centro di Medicina per lo Sport. Ora la firma sul contratto.