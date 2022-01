Le trattative di mercato dell’ultimo giorno della sessione invernale 2022: ecco le operazioni del Torino e delle squadre di Serie A

Ultimo giorno per le trattative: oggi, 31 gennaio 2022, si chiuderà la sessione di calciomercato invernale apertasi lo scorso 3 gennaio. Ancora poche ore per definire entrate e uscite per le squadre di Serie A: non solo il Torino, ci sono anche altre squadre a caccia di un colpo dell’ultimo minuto. Ecco le ultimissime sulle trattative di mercato di questa sessione invernale.

Calciomercato, le ultimissime sulle trattative del 31 gennaio 2022

Ore 11.45 La Salernitana ha ufficializzato l’acquisto di Emil Bohinen. Il centrocampista arriva in prestito con diritto di riscatto dal Cska Mosca.

ore 11.03 Il dt Vagnati ha parlato di Zaza, uno dei due giocatori in esubero ancora da piazzare, insieme a Izzo. “Non ci sono offerte concrete”

ore 10.50 Mateusz Praszelik sarà a breve un nuovo giocatore del Verona: il polacco, di ruolo trequartista, classe 2000, ha sostenuto le visite mediche

ore 9.40 Trattativa chiusa tra il Venezia Nsamé, attaccante seguito anche dalla Sampdoria: si attende solo l’annuncio ufficiale da parte dei lagunari

ore 09.30 Ufficiale il trasferimento di Christian Eriksen al Brentford. Il centrocampista danese, che aveva già rescisso con l’Inter, ha firmato fino a giugno