Calciomercato Torino / Mancava solo l’ufficialità: l’esterno della Spal Demba Seck si trasferisce a titolo definitivo in granata

Vagnati ha colpito ancora. In granata arriva un altro giocatore dalla sua Spal: Demba Seck. L’esterno offensivo senegalese è approdato ufficialmente sotto la Mole a titolo definitivo per una cifra che, compresi i bonus, si aggira attorno ai 5 milioni. Presto sarà quindi a disposizione di Ivan Juric. A pochi minuti dalla fine del calciomercato invernale è stato depositato il contratto in Lega.