Il calciomercato del Torino FC di gennaio 2024: tutti gli acquisti e le cessioni della squadra granata in questa sessione di mercato

Matteo Lovato, Adam Masina e David Okereke: sono loro i tre rinforzi che Urbano Cairo e Davide Vagnati hanno messo a a disposizione di Ivan Juric per la seconda parte di stagione. Tutti e tre sono arrivati con la formula del prestito con diritto di riscatto, che nel caso di Lovato si trasformerà in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato è arrivato anche l’attaccante esterno Uros Kabic dallo Stella Rossa ma il giovane attaccante dovrebbe essere inizialmente aggregato alla Primavera. Per quanto riguarda il mercato in uscite, sono state cinque le operazioni porta a termine: Ange N’Guessan è stato ceduto in prestito alla Ternana, Demba Seck al Frosinone, Nemanja Radonjic al Maiorca. David Zima è stato invece ceduto a titolo definitivo allo Slavia Praga, mentre è stato risolto il contratto di prestito di Brandon Soppy, che l’Atalanta ha poi girato allo Schalke 04. Ancora in corso la trattativa per il passaggio di Yann Karamoh al Montpellier: c’è tempo fino alle 23 per definirla.

Calciomercato Torino gennaio 2024: acquisti e cessioni

ARRIVI

Acquisti: Lovato (d, Salernitana – pres.), Masina (d, Udinese – pres.), Kabic (a, Stella Rossa – pres), Okereke (a, Cremonese – pres.).

Fine prestito: Haveri (d, Ascoli), Passador (p, Rimini)

PARTENZE

Cessioni: Haveri (d, Catania – pres), N’Guessan (d, Ternana – pres.), Radonjic (a, Maiorca – pres.), Seck (a, Frosinone – pres.), Soppy (d, Atalanta – fine pres.), Zima (d, Slavia Praga – def.).

ROSA ATTUALE

Portieri: Luca Gemello, Vanja Milinkovic-Savic, Pietro Passador, Mihai Popa.

Difensori: Raoul Bellanova, Alessandro Buongiorno, Koffi Djidji, Valentino Lazaro, Matteo Lovato, Adam Masina, Ricardo Rodriguez, Perr Schuurs, Mergim Vojvoda, Saba Sazonov.

Centrocampisti: Gvidas Gineitis, Karol Linetty, Samuele Ricci, Ivan Ilic, Adrien Tameze.

Attaccanti: Yann Karamoh, David Okereke, Pietro Pellegri, Antonio Sanabria, Nikola Vlasic, Duvan Zapata.

Allenatore: Ivan Juric.