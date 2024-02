Operazioni e ufficialità del 1 febbraio 2024, ultima giornata di calciomercato: alle 20 la chiusura

Alle 20 il gong: si chiuderà oggi, 1 febbraio, il mercato cosiddetto di riparazione. Una sessione che ha visto il Torino piazzare esuberi e portare sotto la Mole nuovi giocatori. Ancora qualche ora per le squadre di Serie A per definire le ultime operazioni. Ecco ora per ora le trattative e le ufficialità dell’ultimo giorno di calciomercato invernale.

Calciomercato, ultimissime: ufficialità e trattative

Ore 11.39 Il Cagliari insiste per Gaetano: il giocatore del Napoli piace ai sardi che proveranno a chiudere

Ore 10.45 Il Genoa ha ufficializzato l’arrivo di Vitinha, attaccante classe 2000 preso dal Marsiglia: indosserà la maglia numero 9.

Ore 9.51 Ufficiale la risoluzione del prestito di Soppy: il Torino ha comunicato che il giocatore rientrerà all’Atalanta

Ore 9.05 La Fiorentina punta su Gudmundsson: dopo l’arrivo di Belotti, i viola hanno puntato il giocatore del Genoa. La cifra chiesta dai liguri al momento è più alta rispetto all’offerta del club toscano.