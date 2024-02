Calciomercato Torino / Colpo a sorpresa e in prospettiva del Torino: in arrivo l’attaccante Uros Kabic dalla Stella Rossa

Colpo a sorpresa e in prospettiva per il Torino di Ivan Juric. Dalla Stella Rossa, è in arrivo Uros Kabic. Attaccante, di piede mancino, arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni. Classe 2004, può giocare in più ruoli. I granata, in passato, lo avevano già seguito. In estate, si è trasferito alla Stella Rossa dal Vojvodina.