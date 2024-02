Calciomercato Torino / Nuovo innesto per la Primavera di Scurto: è ufficiale l’arrivo in granata di Senan Mullen

Nuovo acquisto per il Torino: Senan Mullen è granata. Classe 2005, nato a Cavan in Irlanda, rinforzerà la Primavera di Scurto. Si tratta di un centrocampista. Arriva dal Dundalk, squadra con la quale ha già fatto 4 presenze in Serie A irlandese.