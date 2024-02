Calciomercato Torino / Davide Vagnati è al lavoro: la sua missione è quella di trovare una squadra per il portiere Passador

Manca pochissimo alla chiusura del mercato. Alle ore 20:00 di oggi, giovedì 1 febbraio, si chiuderanno le porte dell’Hotel Sheraton di Milano. Torino che si muove in uscita. Davide Vagnati, ds del Torino, ha una missione: trovare una squadra a Pietro Passador. All’inizio di questa sessione di mercato, il portiere classe 2003, è rientrato dal prestito al Rimini. L’obiettivo è quello di trovare una squadra, tra Serie B, Serie C e anche Serie D che lo faccia giocare. Il tempo però stringe: il ragazzo rischia di diventare un esubero.

La situazione in porta

Al Torino, in porta, il titolare è Vanja Milinkovic-Savic. Il secondo è Luca Gemello. Il terzo portiere, infine, è Mihai Popa. Passador non può giocare in Primavera, essendo del 2003 e 4 portieri in Prima Squadra sono troppi. Vagnati deve risolvere la situazione, anche per favorire la crescita del ragazzo.

La Primavera e poi il Rimini

Nella scorsa stagione, in Primavera con Scurto, il portiere aveva fatto benissimo. La squadra ha sfiorato lo Scudetto e lui è stato assoluto protagonista. Al Rimini però, in Serie C, le cose sono andate male. Arrivato per essere il titolare e fare esperienza, si è ritrovato a fare prima il secondo, poi addirittura il terzo portiere. Solo una presenza in Coppa Italia per lui. Il Toro, vista la situazione, lo ha richiamato alla base.