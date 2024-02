Calciomercato Torino / La società granata ha ufficializzato l’acquisto di David Okereke dalla Cremonese

David Okereke è ufficialmente un calciatore del Torino. La società granata ha annunciato l’acquisto dell’attaccante dalla Cremonese: nella giornata di ieri il nigeriano ha effettuato le visite mediche, poi è arrivata la firma sul contratto con quella che è la sua nuova squadra. Okereke è arrivato al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto. “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Unione Sportiva Cremonese, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore David Okereke”, si legge nel comunicato ufficiale della società granata.

Le prime parole

“Per me è una grande opportunità – queste le prime parole dell’attaccante a Torino Channel – e sono pronto a dare tutto. Questo è un contesto diverso rispetto ai precedenti”.Sul Toro come trampolino per la Nazionale: “Ho visto la lista dei nigeriani che hanno giocato qui e loro poi sono andati in Nazionale, è un sogno di ogni giocatore quello di vestire quella maglia, per me è un sogno”. Sull’esperienza in Belgio: “Ero molto piccolo quando sono arrivato lì, sono cresciuto come uomo e giocatore, sto portando quella esperienza nella mia vita”.

“Meité era felice per me”

Sul campionato italiano: “Questo campionato è difficile perché anche molto tattico, i dettagli fanno la differenza e per questo qualcuno fa fatica. Ho fatto dalla D alla A, questo mi ha aiutato molto, per me questo è lo step più alto”. Del Toro ha parlato con Meité: “Era più contento di me, mi ha parlato benissimo dei tifosi e della piazza”. Sugli hobby: “Dormire… penso che il corpo abbia bisogno di riposare e che serva recuperare. E poi gioco alla play”.

Il numero di maglia di Okereke al Torino

Sul sistema di gioco e sulla doppia punta. Quali sono le caratteristiche di Okereke: “La profondità, è la mia arma”. Sul numero scelto: “Non c’erano 17 e 77 allora ho chiamato mio fratello minore per confrontarmi, alla fine abbiamo scelto il 21”.