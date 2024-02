Il difensore ex Udinese è un nuovo giocatore del Torino: Juric ha un esterno di piede mancino da poter utilizzare nel nuovo sistema

Juric aveva espresso il desiderio di avere in rosa un esterno di piede mancino da poter utilizzare nel 3-5-2 e Vagnati lo ha accontentato. Adam Masina è un nuovo giocatore del Torino: il contratto del terzino è stato depositato in Lega. L’accordo tra le parti, l’arrivo a Torino, le visite mediche e poi la firma sul contratto. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto.

Masina: “Mi sento ancora un giocatore importante”

Masina ha poi rilasciato le prime parole da calciatore del Torino ai microfoni di Torino Channel: “Scegliere il Torino è stato facile per me, è stata una delle chiamate che più emozionato e più mi ha entusiasmato, posso dire con assoluta certezza che volevo far parte di questa storia”.

Su Vagnati: “Il direttore Vagnati già all’epoca della Giacomense era super carico, adesso ha un entusiasmo e una passione che si respira. Sono contento della sua chiamata, abbiamo avuto un buon confronto e sono contento di averlo raggiunto”.

Sulla sua condizione: “Mi sento bene, sono molto carico soprattutto mentalmente, ho tante energie da dare, sono entusiasta della situazione”.

Sul suo ruolo: “Non ho preferenze particolari di ruolo, sono un braccetto di difesa con caratteristiche offensiva e un quinto con caratteristiche più difensive. Deciderà il mister”.

Sull’esperienza in Inghilterra con il Watford: “L’esperienza al Watford è stata formativa, a un ventiquattrenne consiglio un’esperienza all’estero”.

Sulla nazionale marocchina: “Mi sento ancora un giocatore importante, penso di poter dare tanto alla Nazional, in questi ultimi mesi non sono riuscito a rispondere perdere, farò di tutto per tornare in Nazionale”.

Su cosa rappresenta l’Italia: “L’Italia per me vuol dire casa, sono cresciuto in Italia, ho una famiglia italiana, è la mia patria. Sono contento di essere qui a Torino e non vedo l’ora di scoprire le emozioni che ha di regalarmi. Sarò contento di essere sostenuto dalla comunità marocchina di Torino”.

Sul numero di maglia scelto: “Ho scelto il numero 5, non c’è un motivo particolare. Mi intrigava, è un numero che ha una sua importanza”.

Sulle sue passioni: “Io vivo per il calcio, poi amo leggere, amo passare il tempo con la mia famiglia ma spero di essere ancora protagonista con il calcio. Non sono sui social, li ho tolti qualche anno fa”.

Infine, Masina ha voluto anche lanciare un messaggio ai tifosi: “Ai tifosi dico che sono molto contento di essere qui, non vedo l’ora di cominciare e di incontrare tutti allo stadio”.