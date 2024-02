Calciomercato Torino / Il club francese ha presentato un’offerta per l’attaccante che ha già dato l’ok al trasferimento

Dopo N’Guessan, Seck, Zima e Soppy, anche Karamoh potrebbe lasciare il Torino in questa sessione di mercato. Il Montpellier, squadra che al momento occupa la dodicesima posizione in Ligue 1, ha infatti ufficialmente formulato un’offerta per il numero 7 granata, che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio e vorrebbe giocare di più. Karamoh ha già dato il suo consenso all’operazione, si attende però la risposta del Torino.

Negli scorsi giorni c’erano stati sondaggi da parte del Lecce e del Nantes per l’attaccante ma nessuno dei due club aveva tentato l’assalto decisivo. Karamoh è consapevole del fatto che al Torino non avrebbe molti spazi nella seconda parte di stagione, soprattutto ora che arrivato anche David Okereke, un attaccante puro che nelle gerarchie granata è quindi davanti al francese come vice Sanabria. Per questo motivo Karamoh si è già detto disponibile al trasferimento al Montepellier ma va ancora trovato l’accordo tra le parti. Ci sarà tempo fino alle ore 23 per trovare un’intesa e finalizzare l’operazione: in Francia, infatti, la sessione invernale di calciomercato chiude tre ore più tardi rispetto all’Italia (da noi la chiusura è alle 20). Se Karamoh dovesse effettivamente essere ceduto, il Torino potrebbe tornare sul mercato per portare alla corte di Ivan Juric un nuovo innesto.