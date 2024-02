Calciomercato Torino / Yann Karamoh, attaccante del Torino, è stato ceduto ai francesi del Montpellier, in Ligue 1

La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale. Yann Karamoh lascia il Torino. L’attaccante si trasferisce in Francia, al Montpellier in Ligue 1. Ecco il comunicato del club granata: “Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Montpellier Hérault Sport Club, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2024 con diritto per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Yann Karamoh.

Il Torino saluta Yann con un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale”.