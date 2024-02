Calciomercato Torino / Si è chiusa la sessione di mercato del Torino: mentre sono 4 i milioni incassati, sono 0 quelli spesi

Ieri si è chiuso il calciomercato invernale. Tutte le squadre, in Serie A, hanno fatto dei ritocchi. Per il Torino movimenti in entrata e in uscita: è tempo di bilanci. In questa sessione, il Torino ha speso 0. Sono stati 4 però gli acquisti. Adam Masina è arrivato dall’Udinese, in prestito con diritto di riscatto. Stessa formula per David Okereke, dalla Cremonese. Anche l’ultimo colpo, Uros Kabic dalla Stella Rossa, è arrivato con la medesima formula. Matteo Lovato invece, è arrivato in prestito ma con obbligo di riscatto. Quindi, il Toro ha speso 0 euro, al momento. Eventuali costi, per prendere i giocatori in maniera definitiva, sono rimandati alla prossima estate. Dalle cessioni invece, qualcosa è stato incassato.

Le cessioni

Seck è partito in prestito secco, direzione Frosinone. Radonjic invece, a fine stagione, potrebbe essere riscattato dal Maiorca. Soppy non ha portato soldi, mentre David Zima sì. Il difensore è stato pagato circa 4 milioni dallo Slavia Praga. Questi soldi entrano nelle casse del Torino. Di seguito il confronto con le passate stagioni. In questa, non è stato fatto nessun investimento per il futuro.

Il confronto

Nella scorsa sessione di mercato invernale, Lukic è stato venduto al Fulham per 9,8 milioni di euro. Poi però, Ilic è costato 15,7 milioni di euro. I soldi non furono versati tutti subito. Gravillon e Vieira invece, non erano costati niente e non sono stati riscattati. Nella stagione precedente, quella 2021/2022, la prima di Juric, arrivò invece Ricci (prestito a 1 milione, riscatto obbligatorio a 8,5 milioni). Fares fece la stessa fine di Gravillon e Vieira (nessuna partita giocata causa rottura del crociato). Pellegri era arrivato in prestito, poi in estate era stato riscattato.