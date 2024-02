Belotti è andato alla Fiorentina e la Roma ha preso Baldanzi: ecco il mercato delle rivali del Toro per l’Europa

Nella serata di ieri, si è chiuso il mercato in Serie A. Non solo il Toro, ma anche le altre squadre hanno fatto dei ritocchi. In particolare, ai granata interessa il mercato delle rivali per l’Europa. Il Torino è decimo in classifica a 31 punti, con una partita in meno. In pochi punti troviamo Napoli (32), Bologna (33), Lazio (34), Fiorentina (34), Roma (35) e Atalanta (36). Le tre squadre che si sono rinforzate di più, sono Roma, Fiorentina e Napoli. Di seguito le campagne acquisti delle squadre in lotta con il Toro.

I movimenti delle altre

La Roma, adesso allenata da De Rossi, ha fatto acquisti di spessore. Sulla fascia è arrivato Angelino, dal Galatasaray, mentre in mezzo al campo Baldanzi dall’Empoli. In difesa invece, in prestito, è arrivato Huijsen dalla Juventus. Belotti ha lasciato la capitale, per passare alla Fiorentina. I viola hanno anche preso Faraoni dal Verona. Il Napoli invece, oltre a Mazzocchi, ha preso anche Traorè (ex Sassuolo) dal Bournemouth, Ngonge dal Verona e Dendoncker dall’Aston Villa. L’Atalanta si è sistemata in difesa, prendendo Hien dal Verona. Nessun acquisto per la Lazio. Di seguito il tabellone completo.

Il tabellone di calciomercato delle rivali del Toro

Napoli Acquisti: Mazzocchi (Salernitana), Ngonge (Verona), Traorè (Bournemouth), Dendoncker (Aston Villa) Cessioni: Elmas (Lipsia), Zanoli (Salernitana), Zerbin (Monza)

Bologna Acquisti: Ilic (Partizan Belgrado), Castro (Velez), Odgaard (AZ) Cessioni: Bonifazi (Frosinone)

Lazio Acquisti: nessuno Cessioni: Basic (Salernitana), Cicerelli (Catania)

Fiorentina Acquisti: Belotti (Roma), Faraoni (Verona) Cessioni: Pierozzi (Salernitana), Krastev (FeralpiSalò), Brekalo (Hajduk Spalato)

Roma Acquisti: Huijsen (Juventus), Angelino (Galatasaray), Baldanzi (Empoli) Cessioni: Belotti (Fiorentina), Vina (Flamengo), Solbakken (Urawa Reds), Kumbulla (Sassuolo), Louakima (Lecco)

Atalanta Acquisti: Hien (Verona), Diao (Verona) Cessioni: Cittadini (Genoa), Zortea (Frosinone)