In occasione dell’antivigilia della sfida contro il Torino, la Salernitana ha ufficializzato un super colpo: Jerome Boateng

Si è concluso ufficialmente nella giornata di ieri il calciomercato per le squadre di Serie A, ma non quello riguardante gli svincolati. E di questo, ne ha approfittato la Salernitana, prossima avversaria del Toro. I campani, dopo aver chiuso 4 giocatori nel Deadline Day, hanno ufficializzato un altro super colpo. Si tratta di Jerome Boateng, difensore ex Bayern Monaco e campione del mondo con la Germania, precedentemente svincolato. Il tedesco non gioca dal giugno scorso, e la sua ultima esperienza risale a quella con la maglia del Lione. Dovrà recuperare condizione prima di poter essere a disposizione di Inzaghi, impossibile quindi che sia presente all’Olimpico Grande Torino già domenica.