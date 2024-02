Il nuovo acquisto del Torino Uros Kabic è arrivato in città per le visite mediche e si aggregherà poi alla prima squadra

Uros Kabic, esterno offensivo che il Torino ha preso dalla Stella Rossa in prestito con diritto di riscatto, è arrivato in città per sostenere le visite mediche. Il nuovo acquisto era stato già ufficializzato nei giorni scorsi dalla società, ma il suo arrivo all’ombra della Mole ha subito dei forti rallentamenti a causa di problemi burocratici legati all’ottenimento del visto. Ora il classe 2004 si metterà da subito a disposizione di Ivan Juric per provare a guadagnarsi la fiducia del tecnico. Il croato, infatti, ha detto recentemente di non averlo seguito con attenzione: “Kabic lo conosco poco, è un giocatore che ha giocato poco alla Stella Rossa, è molto acerbo”. Starà dunque al ragazzo impegnarsi al massimo per cercare di ritagliarsi uno spazio nella rosa del Toro.