Da tempo Davide Vagnati ha avviato i discorsi legati al rinnovo con Rodriguez: i due si rivedranno più avanti

Sembra non aver fine la telenovela legata al futuro di Ricardo Rodriguez. Già da diversi mesi Davide Vagnati e la società hanno avuto modo di parlare con il giocatore del suo rinnovo, che a oggi sembra ancora lontano. Il difensore si è preso del tempo per decidere e come dichiarato dal direttore tecnico granata avrà modo di ridiscuterne nelle prossime settimane: “Abbiamo parlato soprattutto con Rodriguez, visto che Djidji è rientrato da poco. Con Ricardo ci siamo confrontati per il futuro, ci siamo detti di valutare insieme cosa fare e ci siamo dati appuntamenti più avanti. Siamo contenti dell’atteggiamento che ha avuto, l’ho sentito anche l’altro giorno dopo l’infortunio e mi ha detto che recupererà molto presto. Nonostante sia in scadenza di contratto ha molta voglia di far parte di questo gruppo”.

Rodriguez è indispensabile per Juric

L’intenzione della società è quello di trattenerlo in granata, considerata anche la stima che il tecnico nutre nei suoi confronti. Lo svizzero finora non ha mai saltato una partita in campionato. Nonostante i problemi accusati contro la Salernitana Juric lo ha rimandato in campo nella gara successiva a Reggio Emilia. Poi il difensore si è dovuto arrendere ai problemi fisici, ma il suo impiego in determinate condizioni non fa altro che accentuare l’importanza dell’ex Milan all’interno degli schemi del croato. Ora, visto l’ interessamento distrattivo di basso grado del muscolo pettineo, Rodriguez sarà costretto alle prime assenze della stagione. La sua indisponibilità si farà sentire e non poco, soprattutto in un momento in cui Juric dovrà rinunciare anche ad Alessandro Buongiorno. Intanto lo svizzero rifletterà sul futuro: quel che è certo è che la società farà di tutto per trattenerlo in granata ancora a lungo.

Calciomercato Torino: la proposta di rinnovo a Rodriguez

L’idea del Torino è quella di proporre a Rodriguez un rinnovo biennale, considerata la sua importanza sia in campo che all’interno dello spogliatoio (non a caso, dopo l’ammutinamento di Sasa Lukic un anno e mezzo fa, Juric lo ha nominato a capitano), nelle prossime settimane, come detto in precedenza, le parti si aggiorneranno e la speranza è che possa arrivare la fumata bianca, ovvero la firma del difensore svizzero sul nuovo contratto con il Torino.