Gli esami a cui si è sottoposto lo svizzero non hanno dato esito positivo: ecco quante partite potrebbe saltare

Prosegue la preparazione del Torino in vista della prossima gara di Serie A, in cui i granata saranno impegnati davanti al proprio pubblico contro il Lecce di Roberto D’Aversa. Ivan Juric sarà costretto a fare a meno di Ricardo Rodriguez: lo svizzero, dopo lo stop contro la Salernitana, aveva stretto i denti e si era presentato nuovamente in campo al Mapei. Nella prima frazione di gioco si era nuovamente fermato e nelle ultime ore si è sottoposto agli esami strumentali del caso. Interessamento distrattivo di basso grado del muscolo pettineo di destra, recita il comunicato del club sulle sue condizioni. Ecco quante e quali partite potrebbe saltare.

Quante partite salta Rodriguez

L’ultimo infortunio di Ricardo Rodriguez è una vera e propria tegola per il Toro. Lo stop dello svizzero è solo l’ultimo di una lunga serie che sta tormentando la difesa da inizio stagione: dal grave infortunio di Schuurs fino allo stop di Buongiorno, che ha rimediato la lussazione della spalla. Juric sarà dunque costretto a inventare la difesa per i prossimi impegni, che sarà orfana di tutti i suoi titolari. Ma quante partite salterà Rodriguez? In genere questo tipo di infortunio richiede un recupero che varia dalle tre alle quattro settimane. Il difensore dovrebbe quindi saltare le sfide contro Lecce, Lazio, Roma e nel peggior caso anche la Fiorentina. L’infortunio di Rodriguez arriva in un momento molto delicato, in cui il calendario non sarà a favore del Toro, anzi. Gli uomini di Juric dovranno affrontare un tour de force che avrà inizio contro la Lazio e che terminerà il 10 marzo contro il Napoli. Al termine di questa serie di big match sarà più facile capire le vere ambizioni dei granata.