Senza Rodriguez, ma non solo: ecco come cambia la difesa del Torino in vista della partita contro il Lecce

L’infortunio di Rodriguez non ci voleva proprio. Lo svizzero, capitano del Torino, è ai box. L’esito degli esami non ha avuto un riscontro positivo. Dopo essersi fatto male al 43′ di Torino-Salernitana, sembrava aver recuperato per Sassuolo-Torino. E invece no. Dopo 20 minuti, dolorante, ha lasciato il terreno di gioco. Contro il Lecce, lui e Buongiorno non ci saranno. La difesa del Torino è solida, ma dopo Schuurs, perde gli altri due pilastri. Juric studia le possibili soluzioni in vista del Lecce. Contro i salentini, venerdì sera alle ore 19:00, il Toro non può sbagliare. Dopo due pareggi deludenti, servono i 3 punti. Tra infortuni e squalifiche, le possibilità non sono molte.

Toro: ecco le possibilità

Sulla destra, contro il Lecce, giocherà Koffi Djidji. Tameze è squalificato e il numero 26 è in forma e sta bene. Sarà il più esperto nella difesa a 3 granata. Sulla sinistra, oltre a Buongiorno (infortunato), l’unico che può giocare è Adam Masina. Il nuovo 5 del Toro, ha già fatto bene al posto di Rodriguez. Juric dovrebbe confermarlo, facendolo esordire dal 1′. Il vero dubbio, la vera incognita, è quella del difensore centrale. Sia Sazonov che Lovato non sono sembrati all’altezza di Buongiorno. Juric però, è costretto a scegliere tra uno dei due. I due se la giocano fino all’ultimo.

Una difesa inedita

Se il Toro fa pochi gol, pochissimi, è anche vero che ne subisce pochi. Solo 21 gol subiti in 23 partite. Contro il Lecce però, non ci saranno Buongiorno, Rodriguez e Schuurs, che con Djidji formano i migliori in rosa. Quella titolare, sarà una difesa inedita. Tanto dipenderà dalla prestazione del centrale, Sazonov o Lovato che sia. Quello in cui ci si avvia, è un momento cruciale della stagione.