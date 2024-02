Tra gli esterni del Toro c’è un abisso: Raoul Bellanova supera Vojvoda e Lazaro, che non sono al suo livello

Nel gioco di Juric, gli esterni svolgono una parte fondamentale. Anche dopo il cambio di modulo, sono essenziali. Gli esterni in rosa, al momento, sono Masina, Lazaro, Vojvoda e Bellanova. Masina ha giocato solo in difesa finora, ma può fare anche l’esterno a tutta fascia. Sulla destra il titolare è Bellanova, che sta facendo sempre meglio. Mentre sulla sinistra, Lazaro e Vojvoda, non si stanno dimostrando al livello del numero 19. Non solo a livello di numeri, ma anche di prestazioni. Tra loro due il ballottaggio è continuo, con Lazaro che però gioca molto di più. In Serie A, nessuno dei 3 ha ancora fatto gol e siamo alla 25^ giornata.

I numeri

Nonostante non si sia ancora sbloccato, Bellanova ha giocato 22 partite, trovando 4 assist. La sua crescita è continua: sulla fascia destra è una certezza e non si può sostituire. Lazaro invece, ha trovato 2 assist in 21 partite. Per Vojvoda 0 assist in 17 partite. Lazaro e Vojvoda si stanno dimostrando mediocri, al di sotto delle aspettative, con un Bellanova al top. Sembrano bloccati, poco fluidi nelle giocate.

Juric preferisce Lazaro

Tra Lazaro e Vojvoda, nelle ultime 7 partite in campionato, Juric ha sempre preferito Lazaro. Anche nell’ultima, contro il Sassuolo. Dopo soli 5 minuti, l’austriaco si è lasciato sfuggire Pedersen, che ha trovato l’assist per Pinamonti. Vojvoda è poi entrato all’83’, al posto di Bellanova, facendo scalare Lazaro a destra. Sia ben chiaro: si tratta di giocatori affidabili e ben inseriti nel gioco di Juric, ma poco incisivi. Se il Toro vuole provare a centrare l’Europa, servono i loro gol e assist.