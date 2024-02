Dopo un inizio in sordina l’ex Cagliari e Inter ha trovato finalmente la quadra ed è cresciuto in maniera esponenziale

Il Torino deve accontentarsi di un pareggio al Mapei Stadium, nella gara disputata contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. All’iniziale vantaggio di Pinamonti ha risposto Duvan Zapata. Un punto che sta stretto ai granata, che avrebbero potuto fare di più contro una squadra in evidente difficoltà in campionato. Ora gli uomini di Juric si trovano al decimo posto a quota 33 punti, con il primo posto utile alla qualificazione alle coppe europee che si allontana a 5 lunghezze. Tra gli aspetti positivi della gara c’è stata la prestazione di Raoul Bellanova, autore dell’assist decisivo che ha permesso al colombiano di rimettere il punteggio in equilibrio.

Che crescita Bellanova

Dopo un inizio di stagione a rilento Bellanova sembra finalmente aver trovato i giusti ritmi. L’ex Inter si è integrato settimana dopo settimana nei tatticismi di Juric e ora scende in campo con grande sicurezza e determinazione. Nell’ultima gara del Mapei è stato uno dei migliori e spesso e volentieri si è reso protagonista di grandi cavalcate sulla fascia destra. Una di queste ha poi portato al pareggio di Duvan Zapata, servito con un cross millimetrico dall’esterno granata. E pensare che Bellanova era arrivato tardi al ritiro precampionato del Toro, perché impegnato con la Nazionale negli Europei Under-21. Juric gli ha comunque concesso il tempo necessario e ha insistito su di lui, nonostante le alternative in rosa non mancassero: vedi Vojvoda e Lazaro. La scelta del croato, al momento, è stata ripagata. Bellanova sembra essere un giocatore maturo e affermato: dovrà continuare così per ritagliarsi un futuro importante nel Toro e chissà, magari anche in Nazionale.