Schierato da titolare al posto di Sazonov, Lovato si è reso protagonista di una partita negativa su più fronti

Il Torino non fa mai male alle piccole. Per l’ennesima volta, con la possibilità di portarsi in avanti anche grazie ai difficili incroci delle dirette concorrenti per l’Europa, i ragazzi di Juric non sono riusciti a vincere. In una partita in cui tutti i presupposti portavano a pensare che si potessero ottenere i tre punti, i granata hanno sì creato diverse occasioni, ma per segnare sono di fatto dovuti entrare in porta con il pallone. È arrivato così il gol di Zapata, che ha risposto alla rete di Pinamonti la quale aveva aperto le marcature, anche grazie all’aiuto di Lovato. Il nuovo centrale del Toro, alla prima da titolare, non ha totalmente convinto – per usare un eufemismo.

Esordio dal 1′ da rivedere

Schierato da titolare al posto di Sazonov, il quale non aveva reso al meglio contro la Salernitana, lil numero 6 ha fatto vedere lo stesso, se non di peggio. Nonostante fosse affiancato da due leader come Djidji e Rodriguez – uscito però al 20′ – il centrale italiano non ha mai dimostrato sicurezza, soprattutto negli 1vs1. Pronti-via, nella rete dei padroni di casa c’è il suo zampino in negativo: Pinamonti lasciato totalmente solo in area libero di colpire il pallone di testa, entrato poi in rete. Nel secondo tempo poi è arrivato anche il cartellino giallo per un brutto intervento proprio sul numero 9 neroverde, che ha nettamente vinto il duello all’interno della partita. Juric, nonostante il momento di confusione, lo ha tenuto in campo, e lui lo stava “ripagando” con un’espulsione.

Orsato lo grazia

L’arbitro Orsato, infatti, lo ha graziato dopo aver fermato una ripartenza degli avversari a centrocampo, concedendo il vantaggio. Una prova da bocciatura, quindi, per un ragazzo che ha bisogno di trovare le sicurezze perse nel corso della sua carriera a causa di diversi infortuni pesanti e di esperienze negative.