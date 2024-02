Dopo il nuovo stop rimediato contro il Sassuolo Ricardo Rodriguez si sottoporrà agli esami strumentali di rito

Torino in ansia per Ricardo Rodriguez. Il difensore svizzero si è fermato nel corso della primo tempo della gara contro il Sassuolo, accasciandosi a terra e chiedendo il cambio. Per l’ex Milan si tratta del secondo stop in poco meno di una settimana. Nel match precedente contro la Salernitana era stato infatti costretto ad abbandonare il campo per un fastidio muscolare. Gli esami a cui si era sottoposto avevano poi scongiurato qualsiasi tipo di problema e Rodriguez è tornato prontamente in campo contro i neroverdi. È evidente però che le sue condizioni non fossero ottimali ed ecco che è arrivato un nuovo stop. Dopo 20′ minuti ha chiesto il cambio e Juric lo ha sostituito inserendo al suo posto Masina.

Juric spera che non sia nulla di serio

Lo stop di Rodriguez è solo l’ultimo di una serie di problemi che da inizio stagione attanagliano la difesa. Da Schuurs a Buongiorno è infinita la lista degli infortuni che hanno colpito il reparto arretrato. L’allenatore croato è stato spesso costretto a trovare soluzioni alternative, come l’impiego di Tameze e Vojvoda da braccetti. Altre volte Juric ha schierato Sazonov da titolare, che ha dimostrato di essere ancora acerbo per la Serie A. A gennaio la società è intervenuta sul mercato e ha preso Lovato, che al Mapei ha deluso. Insomma, dietro non tira un’aria pulitissima. Ecco perché il tecnico spera che l’infortunio di Rodriguez non sia serio: in caso contrario la difesa sarebbe praticamente da inventare da zero. In giornata lo svizzero si sottoporrà a controlli più approfonditi, nel mentre Juric tiene le dita incrociate.