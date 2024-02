Urbano Cairo è intervenuto a margine dell’Assemblea di Lega che ha bocciato la proposta di ridurre il numero di squadre in Serie A

La Serie A resterà a 20 squadre: è quanto è stato deciso dall’Assemblea di Lega che con sedici voti contrari (tra cui quello del Torino) ha bocciato la proposta di ridurre il numero di partecipanti al massimo campionato a 18. I quattro voti a favore della riforma sono stati quelli di Juventus, Milan, Inter e Roma. Al termine dell’evento è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti il presidente granata Urbano Cairo.

Cairo: “Nei campionato più importanti d’Europa le squadre sono 20”

“L’Assemblea ha confermato con una maggioranza schiacciante, sedici voti contro quattro, la volontà da una parte di mantenere il diritto d’intesa e dall’altra di mantenere il format a venti squadre”, ha annunciato Cairo. Il presidente granata ha poi proseguito: “Se guardi i campionati più importanti d’Europa, quello inglese e quello spagnolo, hanno venti squadre. Vuol dire che quello è il format che funziona. Secondo me quell’incontro in FIGC delle tre squadre (Inter, Milan e Juventus, ndr) non è stato ben visto, è giusto che la Lega abbia una sua compattezza. Ci sono dei diritti che la Lega ha e deve avere legati al fatto che la Lega Serie A mantiene tutto il calcio italiano. Di conseguenza, deve avere una sua autonomia e mantenere il diritto di veto. Il timing di quell’incontro, poi, è stato totalmente sbagliato. Ma non c’è una spaccatura in Lega. Loro hanno avuto un atteggiamento sbagliato per me, come per il resto dell’Assemblea. Essendo in un’associazione con venti squadre è giusto che ci sia un rispetto reciproco che in questo caso è mancato. Il clima oggi era cordiale, civile, senza toni alti. S’è discusso in maniera positiva, ma le cose che si sono dette son queste. Quella che hanno voluto fare è sembrata una Superleghina”.

Sulle proposte presentate per riformare il campionato, Cairo non si è espresso: “Questo lo lascio dire al Presidente, c’è un documento molto articolato e ricco redatto col contributo di tutti, anche con quello delle squadre che sono andate da Gravina in settimana”.

Cairo ha infine parlato anche del ruolo di Beppe Marotta in Lega: “Se sono state chieste le dimissioni di Marotta? Assolutamente no. Certamente chi rappresenta la Serie A in Consiglio Federale deve rappresentare tutti, non è lì a livello personale ma corale”.