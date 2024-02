Dopo il pareggio contro il Sassuolo alcune delle dirette concorrenti per l’Europa hanno guadagnato punti sui granata

Il Torino non va oltre il pareggio al Mapei Stadium, nella gara contro il Sassuolo valida per la 24ª giornata del campionato di Serie A. Alla rete di Pinamonti, che ha sbloccato il match nei primi minuti di gioco, ha risposto il gol di Zapata, che ha rimesso in equilibrio il punteggio. 1-1 il risultato finale tra due squadre che non si sono fatte male. Per i granata è stata un’occasione sprecata visto il momento dei neroverdi, reduci da 2 sole vittorie nelle ultime 17 giornate. Il passo falso di Reggio Emilia ha influito inevitabilmente anche sulla classifica: alcune delle dirette concorrenti per un posto in Europa hanno infatti guadagnato punti sugli uomini di Juric.

Dall’Atalanta alla Lazio, ecco quanto hanno guadagnato le avversarie del Toro

Il pareggio del Mapei ha influito e non poco sulla classifica del Torino. La Lazio ha infatti espugnato l’Unipol Domus di Cagliari, portandosi a +4 dai granata, a quota 37. Stesso discorso per la Fiorentina, che ha schiantato il Frosinone per 5-1 all’Artemio Franchi. I viola volano a pari punti con i biancocelesti e puntano alle zone alte della graduatoria. Poi il Bologna, che con la netta vittoria contro il Lecce si è portato a 39 punti, piazzandosi al quinto posto che vorrebbe dire qualificazione diretta all’Europa League. Infine l’Atalanta: i nerazzurri hanno centrato i tre punti su un campo difficile come quello del Genoa e hanno guadagnato il quarto posto in classifica a quota 42. Le uniche buone notizie per il Toro sono arrivate dall’Olimpico di Roma e da San Siro: i giallorossi hanno perso contro l’Inter capolista, mentre il Napoli è uscito sconfitto contro il Milan. In sintesi: Lazio, Fiorentina, Bologna e Atalanta hanno guadagnato 2 punti sui granata.