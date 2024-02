Dopo aver saltato la trasferta del Mapei Stadium sia Pellegri che Linetty si sono riaggregati ai compagni di squadra

Buone notizie dal Filadelfia. Pietro Pellegri e Karol Linetty sono infatti tornati a lavorare insieme ai compagni di squadra. Entrambi avevano saltato la trasferta contro il Sassuolo perché febbricitanti, ma l’influenza è ormai alle spalle e i due hanno svolto regolarmente la seduta agli ordini di Juric. Saranno dunque arruolabili per il prossimo match di campionato, che il Toro disputerà in casa contro il Lecce. Una buona notizia per l’allenatore croato, che nelle ultime settimane è costretto a fare i conti con molteplici infortuni che stanno condizionando la difesa: da Buongiorno, che ha subito la lussazione della spalla, fino a Rodriguez, che nelle prossime ore svolgerà gli esami strumentali.