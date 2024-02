La partita di Ricardo Rodriguez contro il Sassuolo è durata appena 20 minuti: il difensore è stato poi costretto a lasciare il campo

La scelta di Ivan Juric di schierare Ricardo Rodriguez dal primo minuto contro il Sassuolo non si è rivelata azzeccata: il difensore svizzero, dopo appena venti minuti, è stato costretto a lasciare il campo per il riacutizzarsi del problema muscolare che lo aveva obbligato a terminare in anticipo la partita contro la Salernitana una settimana fa. Al posto del capitano granata, anche stavolta, è entrato Adam Masina.