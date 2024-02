Due dei protagonisti di Sassuolo-Torino non possono che essere Doig e Bellanova: da possibili compagni ad avversari nella stessa corsia

Ripartire da Sassuolo. È questo quello che deve fare il Torino, che nell’ultima partita, pareggiando contro la Salernitana, ha sprecato una ghiottissima occasione di avanzare ancora in classifica. Sulla strada dei ragazzi di Juric ci sono ora i neroverdi, reduci da un periodo molto complicato, che devono fare i conti con l’assenza di Berardi e che mai come in questa stagione hanno rischiato di retrocedere. Con l’assenza del numero 10, la sfida perde un super leader tecnico, e questo non può che togliere sicurezze agli emiliani. Non mancheranno però i duelli: tra i principali, la “gara” tra i velocisti Bellanova e Doig.

Da possibili compagni di squadra…

Questo duello, sarebbe potuto anche non esistere. Doig, infatti, è stato a lungo corteggiato e cercato dai granata nella finestra invernale di calciomercato. Con il Verona alla disperata ricerca di cessioni, Vagnati si era fatto avanti per lo scozzese, che aveva già dato la sua disponibilità al trasferimento dopo anche le voci estive, senza però trovare l’accordo con i gialloblù. L’esterno, poi, è stato ceduto al Sassuolo che ha così sostituito Vina, il cui prestito è stato interrotto dalla Roma per poterlo vendere in Brasile.

Ad avversari ad alta velocità

I due, quindi, si ritroveranno al Mapei Stadium nella giornata di sabato e lo faranno più volte. Le loro posizioni infatti faranno sì che in diverse occasioni saranno protagonisti di duelli ad alta velocità, potendo sfruttare quella che è la loro migliore caratteristica. Se ormai Bellanova è un volto conosciuto, e la rapidità, oltre alla fisicità, è il suo forte, dall’altro lato l’ex Verona ha buoni dote offensive, ma soprattutto una grande abilità di corsa e un’ottima resistenza. Ci sarà quindi da divertirsi sulle corsie dello stadio neroverde.