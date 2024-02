I precedenti di Sassuolo-Torino in Serie A: tanti pareggi e solo 2 vittorie per il Toro al Mapei Stadium di Reggio Emilia

Poche ore Sassuolo-Torino: i neroverdi sono in crisi. Questa gara, in Serie A, si è giocata 10 volte. Il bilancio è in favore del Torino: 2 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta. 12 gol fatti e 10 gol subiti. Si tratta di una gara solitamente equilibrata. Di seguito tre precedenti.

2020/2021: un pareggio senza senso

Nella stagione 2020/2021, Sassuolo-Torino si è giocata alla 5^ giornata. Era il 23 ottobre 2020 e finì 3-3. Sulla panchina del Toro Giampaolo, su quella del Sassuolo De Zerbi. Partita dominata dal Toro. Primo tempo che si chiude sullo 0-1: gol di Linetty (il primo in granata) al minuto numero 33. Poi le reti di Djuricic (71′), Belotti (77′) e Lukic (79′). Sembrava tutto fatto e invece… Nei minuti finali arrivano le reti di Chiriches all’84’ e di Caputo all’85’. Pareggio senza senso. Una rimonta subita clamorosa, una delle tante con Giampaolo in panchina.

2021/2022: la vittoria allo scadere

L’anno dopo, con Juric in panchina, cambia la musica. Sassuolo-Torino 0-1: l’ultima vittoria a Reggio Emilia. Sulla panchina dei neroverdi c’era Dionisi. Prima da titolare per Brekalo nel Toro. I granata giocano benissimo, ma non riescono a segnare. Poi Juric mette dentro Ansaldi, Mandragora e Pjaca. Proprio il numero 11, Pjaca, fa un gol spettacolare al minuto 83. Era il 17 settembre del 2021: 4^ giornata.

2019/2020: l’unica sconfitta

L’unica sconfitta, è arrivata con Mazzarri in panchina nella stagione 2019/2020. Contro De Zerbi, il 18 gennaio 2020 (20^ giornata), Sassuolo-Torino finisce 2-1. Rincon vizia l’autogol di Locatelli, al 20′. Poi però i granata si chiudono troppo: prima Boga al 61′ e poi Berardi al 73′ beffano il Toro. Nel primo tempo Verdi, si era mangiato un gol clamoroso.