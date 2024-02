Ivan Juric prima vuole valutare Uros Kabic, poi deciderà se mandarlo in Primavera o tenerlo in Prima Squadra

L’ultimo colpo di mercato del Torino, nella sessione invernale appena conclusa, è un oggetto misterioso: Uros Kabic. Il classe 2004 serbo è arrivato in prestito dalla Stella Rossa. Si tratta di un mancino, che gioca in attacco. Il diritto di riscatto è fissato a 2 milioni. Preso idealmente per la Prima Squadra, ha scelto la maglia numero 17. Juric vuole prima valutarlo in allenamento, poi deciderà il suo futuro. Trattandosi di un 2004, potrebbe anche andare a giocare in Primavera da fuori quota. Juric, prima di Torino-Salernitana, lo aveva definito “acerbo”. Prima di Sassuolo-Torino, ne ha parlato di nuovo.

Le parole di Juric

Ivan Juric, in conferenza stampa, ha detto: “Lasciarlo alla Primavera? Adesso vogliamo conoscerlo meglio in questi giorni e capire cosa può essere meglio per lui”. Questa decisone andrà presa il prima possibile, per il bene del ragazzo. Se Juric lo riterrà pronto, lo terrà in Prima Squadra. Altrimenti, il campionato Primavera 1 può essere un’ottima passerella per lui. Per quanto riguarda il suo ruolo, Juric ha aggiunto: “Il suo ruolo è alla Miranchuk, alla Seck”. Al momento, è l’unico attaccante di piede sinistro in rosa.

La valutazione e il riscatto

Non solo Juric, entra in gioco anche Scurto. Se Juric vuole farlo giocare in Primavera, lì Kabic potrebbe fare la differenza. A quel punto poi anche Scurto potrà dire la sua: ne varrà la pena spendere 2 milioni per lui? Solo il tempo lo dirà. In Serie A serba, ha collezionato solo 3 presenze in questa stagione. Il giocatore farà di tutto per conquistare Juric: “Il mio sogno è diventato realtà, sono molto felice”.