Willie Peyote, noto cantante dal cuore Toro, ha rilasciato delle dichiarazioni su Ivan Juric e Urbano Cairo

Willie Peyote, cantante tifoso del Toro, ha parlato ai microfoni di Cronache Di Spogliatoio. Ha parlato del Toro e dei suoi giocatori, ma in particolare di Ivan Juric e Urbano Cairo. Ivan Juric lo ha citato dopo Torino-Salernitana, trovandosi d’accordo con delle sue dichiarazioni sui tifosi del Toro. Willie ha detto: “Juric ha un carattere complicato. Non direi brutto, a me piace, ma ha degli spigoli. Sono tre giorni che a Torino non si parla d’altro, se non del fatto che mi abbia citato. Ha detto che non tutti i tifosi hanno lo spirito Toro, citandomi. L’ho incontrato recentemente. Mi è stato simpatico, ma ogni tanto gli scappa un po’ la briglia. Il problema è stato il momento in cui l’ha detto. Non era il momento giusto: contro la Salernitana lo stadio era pieno e ha sostenuto fino all’ultimo. I tifosi del Toro hanno lo spirito giusto”.

Su Cairo

Su Urbano Cairo invece, ha detto: “Non credo che riuscirà a dare una scintilla. Non mi sembra un uomo di scintilla e di passione. Fa molto bene il suo lavoro da imprenditore. Non si dica che non ha speso soldi: poi sennò cita tutti quelli che ha speso negli ultimi 18 anni. Nessuno ha mai percepito il suo slancio”.